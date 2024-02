US Neurosurgical Aktie: Nach so langer Zeit …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Us Neurosurgical von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Us Neurosurgical weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei einer Dividende von 0 % ist Us Neurosurgical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (91,45 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Us Neurosurgical weist mit einem Wert von 7,57 ein deutlich günstigeres KGV als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 99,96, womit sich ein Abstand von 92 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.