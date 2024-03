US Neurosurgical Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Us Neurosurgical-Aktie beträgt der RSI aktuell 20, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Us Neurosurgical-Aktie am letzten Handelstag bei 0,8 USD lag, was eine positive Entwicklung von 128,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,65 USD eine positive Abweichung von 23,08 Prozent und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Us Neurosurgical jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und eine Differenz von -2,16 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Das Anleger-Sentiment für die Us Neurosurgical-Aktie zeigt sich neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien gab. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.