US Neurosurgical Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Us Neurosurgical heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Us Neurosurgical überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Us Neurosurgical auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für das Us Neurosurgical-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Us Neurosurgical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Us Neurosurgical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Us Neurosurgical als unterbewertet, da das KGV mit 7,57 insgesamt 92 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 100,48 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Us Neurosurgical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich aus der Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.