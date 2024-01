US Neurosurgical Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Us Neurosurgical, ein Unternehmen aus dem Gesundheitsdienstleister-Bereich, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent liegt. Daher erhält die Us Neurosurgical-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Us Neurosurgical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesen Kategorien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Us Neurosurgical-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die längerfristige Betrachtung des RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der kurzfristige als auch der längerfristige Durchschnittskurs der Us Neurosurgical-Aktie über den gleitenden Durchschnittswerten liegen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Us Neurosurgical auf Basis der verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung.