US Neurosurgical Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Der RSI der Us Neurosurgical-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 100 erreicht, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 54,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Us Neurosurgical.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Us Neurosurgical neutral waren und auch die Themen rund um die Aktie in den sozialen Medien vor allem neutral waren. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Us Neurosurgical-Aktie beträgt aktuell 0,2 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,44 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,55 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Us Neurosurgical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine starke Veränderung in der Internet-Kommunikation bezüglich Us Neurosurgical festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.