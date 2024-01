US Neurosurgical Aktie: Was war das denn?

Us Neurosurgical schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen eine niedrigere Dividendenrendite aus. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % liegt das Unternehmen 89,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 89,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, hat sich nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen festgestellt werden, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Us Neurosurgical für das Sentiment und den Buzz daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Us Neurosurgical-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 50,52, was weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Gut" für Us Neurosurgical.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us Neurosurgical einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,8 im Gesundheitsdienstleistungssektor liegt das Unternehmen damit unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Us Neurosurgical eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.