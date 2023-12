US Neurosurgical Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse der Us Neurosurgical-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,54 USD um 200 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,39 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +38,46 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Us Neurosurgical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher erhält die Us Neurosurgical-Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Us Neurosurgical im Vergleich zur Branche Gesundheitsdienstleister eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Us Neurosurgical-Aktie bei 7,57, was unter dem Branchendurchschnitt von 96,28 liegt. Auf dieser basis ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

