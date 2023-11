US Neurosurgical Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Bewertung von Us Neurosurgical durch Analysten ergibt eine negative Dividendenrendite von -91,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Daher wird dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Us Neurosurgical. Aufgrund dieser Stabilität wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us Neurosurgical mit einem Wert von 7,57 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 54,7. Daher wird die Aktie als unterbewertet und als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Us Neurosurgical zeigen eine neutrale Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Us Neurosurgical daher eine "Neutral"-Bewertung für sein Dividendenverhältnis, Sentiment und Buzz, Fundamentalanalyse und den Relative-Stärke-Index.