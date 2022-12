US-Medien: USA planen Lieferung von Patriot-Flugabwehr an Ukraine

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Regierung will der Ukraine Medienberichten zufolge das Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Das Luftverteidigungssystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es würde Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die US-Regierung eine solche Lieferung in Erwägung zieht. Nun hieß es, die geplante Lieferung solle während eines möglichen Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Mittwoch in Washington bekanntgegeben werden.

Mit dem Patriot-System ("Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target") kann die Infrastruktur und Bevölkerungszentren deutlich besser geschützt werden, während sich die Bewegungsfreiheit der ukrainischen Streitkräfte am Boden vergrößert. Es könnte - abhängig vom Standort - bis über russisches Gebiet reichen. Mit besseren westlichen Waffen wird die Ukraine immer mehr zur "No-Fly-Zone" für russisches Fluggerät und auch Raketen und Drohnen werden besser abgefangen./nau/DP/zb