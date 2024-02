US Masters Residential Property Fund Aktie: Eine Gewinnchance?

Die US Masters Residential Property Fund steht derzeit bei einem Kurs von 0,28 AUD und liegt damit um -3,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -3,45 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten beiden Wochen wurde der US Masters Residential Property Fund von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab eine allgemein positive Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,5 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird der US Masters Residential Property Fund insgesamt als "Neutral" bewertet.