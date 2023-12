US Lighting Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Us Lighting-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die einen aktuellen Kurs von 0,011 USD zeigt. Dies bedeutet eine Entfernung von -84,29 Prozent vom GD200 (0,07 USD) und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Ebenso wird der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit einem Kurs von 0,02 USD angegeben. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -45 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Us Lighting-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Us Lighting ergeben ein neutrales Stimmungsbild. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf den aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel.

Auch der Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurde untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergibt, dass die Us Lighting-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 47,37. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, mit einem Wert von 57. Somit wird die RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

