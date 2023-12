US Lighting Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Us Lighting-Aktie wird von Experten positiv bewertet. Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von +42,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,1 USD, während der gleitende Durchschnitt bei 0,07 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 0,03 USD eine Abweichung von +233,33 Prozent. Daraus resultiert ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung und auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Us Lighting angesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Us Lighting liegt bei 26,46, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 29,91 im Bereich einer positiven Bewertung. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Us Lighting-Aktie hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positivere Einschätzung für die Us Lighting-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Anleger-Sentiment.