US Lighting Aktie: Da kann man verrückt werden!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Us Lighting als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Us Lighting-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 17,39, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, sowie ein RSI25-Wert von 30,43, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger bei Us Lighting in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Titels führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder ändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und dem Ausmaß der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Us Lighting wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb sich insgesamt ein "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Bei der technischen Analyse der Us Lighting-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs (0,03 USD) um -57,14 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,02 USD, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um +50 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Us Lighting-Aktie.