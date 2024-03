US Lighting Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Us Lighting-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,06 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,07 USD erreicht, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,07 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 50 zeigt an, dass die Us Lighting weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch ein Wert von 87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher der RSI mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Us Lighting-Aktie zeigt keine klaren Ausschläge in den sozialen Medien. Weder positiven noch negativen Themen wurde in den Diskussionen der letzten Tage viel Beachtung geschenkt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Us Lighting. Die Häufigkeit der Diskussionen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Us Lighting-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.