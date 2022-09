US-Inflationsrate sinkt leicht auf 8,3 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat im August erneut etwas an Fahrt verloren. Die Inflationsrate sank von 8,5 Prozent im Vormonat auf 8,3 Prozent, teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im achten Monat des Jahres um 0,1 Prozent, nach keiner Veränderung im Juli.

Energiepreise bleiben kräftigster Treiber, sie legten im Jahresvergleich um 23,8 Prozent zu. Das ist aber ein deutlich geringerer Anstieg als im Juli (+32,9 Prozent). Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 11,4 Prozent (Juli: +10,9 Prozent). Das war der größte Zwölf-Monats-Anstieg seit Ende Mai 1979. Alle anderen Preise legten um durchschnittlich 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (Juli: +5,9 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur