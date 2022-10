US-Inflationsrate sinkt leicht auf 8,2 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat im September erneut leicht an Fahrt verloren. Die Inflationsrate sank von 8,3 Prozent im Vormonat auf 8,2 Prozent, teilte die US-Statistikbehörde am Donnerstag mit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im neunten Monat des Jahres um 0,4 Prozent, nach +0,1 Prozent im August.

Die Energiepreise bleiben kräftigster Treiber, sie legten im Jahresvergleich um 19,8 Prozent zu. Das ist ein niedrigerer Anstieg als im August (+23,8 Prozent). Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 11,2 Prozent (August: +11,4 Prozent). Alle anderen Preise legten um durchschnittlich 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (August: +6,3 Prozent).

