US Global Investors-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst. Der RSI der Us Global Investors liegt bei 90, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie von Us Global Investors im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent erzielt, was 11,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,85 Prozent, wobei Us Global Investors aktuell 14,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Us Global Investors eine Rendite von 3,27 % aus, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zur Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Us Global Investors festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Us Global Investors für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "Gut".