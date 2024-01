US Global Investors Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Us Global Investors-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht jedoch eine insgesamt positive Stimmung unter den Anlegern. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Aktie wird auch aus fundamentalen Gesichtspunkten positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

In technischer Hinsicht wird die Us Global Investors-Aktie als neutral eingestuft, da der Aktienkurs im Vergleich zur 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage nur geringfügige Abweichungen aufweist.

Insgesamt erhält die Us Global Investors-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Stimmung der Anleger und die fundamentale Analyse positiv ausfallen, während die technische Analyse neutral ist.