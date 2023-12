US Global Investors Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Us Global Investors verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,39 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 11,37 Prozent, was zu einer Underperformance von -4,98 Prozent für Us Global Investors führte. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 6,58 Prozent, wobei Us Global Investors 0,18 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Us Global Investors derzeit eine Dividendenrendite von 3,27 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,51 Prozent zur Us Global Investors-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Us Global Investors mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,72 auf Basis der heutigen Notierungen um 83 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die mit 52,61 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Us Global Investors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,85 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,72 USD liegt (Unterschied -4,56 Prozent). Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,84 USD) zeigt einen ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs (-4,23 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Us Global Investors-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.