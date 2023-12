US Global Investors Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Edoc Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Us Global Investors liegt bei 30,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Us Global Investors liegt bei 8,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Us Global Investors-Aktie bei 2,86 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (2,88 USD) nur um 0,7 Prozent abweicht und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 6,39 Prozent erzielt, was jedoch 4,49 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 17,42 Prozent, wobei Us Global Investors aktuell 11,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

