US Global Investors Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us Global Investors liegt bei 8,72 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 52 für Kapitalmärkte. Dies zeigt, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig ist und daher auf fundamentaler Basis als "gut" eingestuft werden kann.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen zur Us Global Investors-Aktie. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet und das Unternehmen erhält von unserer Redaktion ebenfalls das Rating "gut".

Allerdings ist die Dividende von Us Global Investors mit 3,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,81 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenausschüttung als "schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Us Global Investors bei 2,85 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 2,86 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 2,84 USD liegt und somit auch zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher der Befund, dass die Us Global Investors-Aktie auf technischer Basis als "neutral" einzustufen ist.