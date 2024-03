US Global Investors Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Us Global Investors diskutiert, und dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Us Global Investors beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Us Global Investors liegt aktuell bei 29,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch Überverkauf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Us Global Investors-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer Dividendenrendite von 3,27 % liegt der Ertrag bei der Aktie von Us Global Investors um 2,99 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Somit ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Us Global Investors im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,59 Prozent erzielt, was 3,32 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 14,19 Prozent, und Us Global Investors liegt aktuell 5,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.