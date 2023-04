US-Getränkeriese Pepsico hebt Jahresziele an - Quartalsgewinn geht aber zurück

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

PURCHASE (dpa-AFX) - Der US-Getränkeriese Pepsico hat nach einem guten Start ins neue Jahr seine Ziele angehoben. Für 2023 peilt Konzernchef Ramon Laguarta nun ein organisches Umsatzwachstum von acht Prozent an. Zuvor war das Unternehmen nur von sechs Prozent ausgegangenen. Der Gewinn je Aktie (EPS) soll bei konstanten Wechselkursen in diesem Jahr um neun Prozent zulegen, statt wie zuvor angepeilt um acht Prozent, wie der Coca-Cola-Konkurrent am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. 2022 war der Gesamterlös auf 86,4 Milliarden US-Dollar (80,5 Mrd Euro) gestiegen, der Gewinn je Aktie auf 6,79 Dollar geklettert.

Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um gut zehn Prozent auf 17,85 Milliarden Dollar, nachdem Pepsico für Snacks wie Doritos und Lay's sowie Getränke wie Pepsi die Kunden tiefer in die Tasche greifen ließ. Allerdings halbierte sich der operative Gewinn auf 2,6 Milliarden Dollar. Gründe dafür waren unter anderem gestiegene Vertriebskosten. Zudem hatte sich ein Jahr zuvor der milliardenschwere Verkauf des Fruchtsaftgeschäfts positiv ausgewirkt. Unter dem Strich verdiente Pepsico gut 1,9 Milliarden Dollar nach knapp 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor./mne/tav/jha/