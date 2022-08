US-Futures deuten auf einen glanzlosen Start hin, da die hawkistischen Kommentare des Fed-Beamten Kashkari die Befürchtungen einer Zinserhöhung verstärken

Die US-Indexfutures geben am Mittwoch nach drei Verlusten in Folge nach. Am Dienstag schlossen die wichtigsten Durchschnitte niedriger, da die Anleger einige schwache Main Street Daten und eine Ölrallye verdauten, die den Rohstoff in die Nähe eines 2-Wochen-Hochs brachte. Der Markt eröffnete leicht niedriger und verringerte seine Verluste im frühen Handel, als schwache Daten zum Wohnungsbau und zur regionalen Produktion… Hier weiterlesen