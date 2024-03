US Foods Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) der Us Foods-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 29,69, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Us Foods nach RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Us Foods-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt sie jedoch 5,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -12,44 Prozent, wobei Us Foods aktuell 37,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Us Foods-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,41 auf, was 15 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Us Foods-Aktie mit 53,21 USD inzwischen +10,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +23,46 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" für beide Zeiträume führt.