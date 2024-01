US Foods Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Us Foods-Aktie fällt positiv aus. Von insgesamt zwei Bewertungen lautet eine "Gut" und eine "Neutral", während keine als "Schlecht" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was eine leichte Performance-Minderung von -0,9 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 45,41 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, während die Redaktion sie mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Us Foods um 132 Prozent höher, bei 22,87 Prozent. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -7,76 Prozent, während Us Foods eine Rendite von 30,63 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Us Foods eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Us Foods-Aktie mit 25,3 um 25 Prozent niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche, die mit 33,93 bewertet werden. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.