US Foods Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie der Us Foods wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Diese Bewertungen setzen sich aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" zusammen. Im letzten Monat wurden keine neuen Analystenupdates zu Us Foods veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 45 USD, was einer Erwartung von -1,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 45,61 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Us Foods weist ein KGV von 25,3 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt und das Unternehmen daher als unterbewertet einstuft. Das Branchen-KGV liegt bei 34,28, was einem Abstand von 26 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Us Foods eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren zehn positiv und nur einer negativ, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Us Foods derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -2,86 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von den Analysten als "Schlecht" bewertet.