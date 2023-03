US-Finanzministerin: Bankensystem bleibt stabil und sicher

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzministerin Janet Yellen hat angesichts der Nervosität an den Aktienmärkten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank betont, dass Amerikas Bankensystem weiterhin stabil und sicher sei. Bankkunden in den USA müssten sich keine Sorgen um ihre Einlagen machen, sagte Yellen am Donnerstag bei einer Kongressanhörung in Washington. "Die Regierung hat entschiedene und energische Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Vertrauen zu erhöhen", so Yellen.