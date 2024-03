US-Ermittler nehmen Meta ins Visier: Zuckerberg unter Druck?

Meta unter Beschuss: Behörden in Virginia ermitteln wegen Rolle von Facebook & Co. bei Fentanyl-Verbreitung.

Die US-Behörden haben Ermittlungen gegen Meta, den Mutterkonzern bekannter Onlineplattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp, aufgenommen. Der Vorwurf: Die Dienste des Technologieunternehmens könnten eine Rolle im illegalen Handel mit Medikamenten, insbesondere der Horrordroge Fentanyl, spielen. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" fokussieren sich die Ermittlungen im südlichen Bundesstaat Virginia darauf, inwiefern Meta-Plattformen den Vertrieb dieser Substanzen begünstigen und eventuell davon profitieren.

Fentanyl, ein synthetisches Opioid, das in seiner Wirkung etwa 80-mal stärker ist als Morphin, steht im Zentrum der aktuellen Drogenkrise in den USA. Es hat Tausende von Todesfällen durch Überdosierung verursacht und ist für US-Bürger im Alter von 18 bis 49 Jahren zur häufigsten Todesursache avanciert. Die Verbreitung dieser Substanz, oft über soziale Netzwerke, wirft kritische Fragen hinsichtlich der Verantwortung und der Rolle von Technologieunternehmen im Kampf gegen den Drogenmissbrauch auf.

Meta hat in Reaktion auf die Vorwürfe erklärt, dass der Verkauf nicht genehmigter Medikamente gegen die eigenen Richtlinien verstößt und dass kontinuierlich Anstrengungen unternommen werden, um derartige Inhalte von den Plattformen zu entfernen. Zudem hat Nick Clegg, ein führender Manager bei Meta, angekündigt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem US-Außenministerium, den Vereinten Nationen und Snapchat aktiv gegen den Handel mit synthetischen Drogen vorgehen will.

Trotz dieser Bemühungen steht Meta nun im Rampenlicht der Ermittlungsbehörden, was die Komplexität und Herausforderungen im digitalen Zeitalter unterstreicht, wo die Grenzen zwischen legaler und illegaler Nutzung von Onlineplattformen zunehmend verwischen. Die Entwicklungen in diesem Fall könnten weitreichende Konsequenzen für die Art und Weise haben, wie Technologieunternehmen ihre Plattformen regulieren und überwachen, um den Missbrauch für kriminelle Aktivitäten zu verhindern.

