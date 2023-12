US Energy-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Analysten bewerten die Aktie von Us Energy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 positiv und 0 neutral bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 312,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien wesentliche Veränderungen. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Us Energy festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Us Energy eingestellt waren. Zwar gab es an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An 12 Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse errechnet sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,42 USD für den Schlusskurs der Us Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,97 USD, was einer Abweichung von -31,69 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.