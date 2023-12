US Energy Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Stärke Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert wird. Für die Us Energy-Aktie liegt der RSI bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Analysten bewerten die Us Energy-Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wird die Aktie von einem als "Gut", von keinem als "Neutral" und von keinem als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 277,36 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,06 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Us Energy ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität für Us Energy war im Durchschnitt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Us Energy-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.