US Energy Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Analyse von Us Energy zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Us Energy liegt bei 54,55, was ihn ebenfalls als neutral einstuft. Für den RSI25 beträgt der Wert 56,25, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Foren ist insgesamt neutral, da in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage weder positive noch negative Themen im Vordergrund standen.

Analysten bewerten die Aktie von Us Energy langfristig als "Gut". Von 18 Analysten erhielt die Aktie 1 gute und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 277,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

