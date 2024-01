US Energy Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "U.S. Energy":

Die Us Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,38 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,09 USD, was einem Unterschied von -21,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,18 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,63 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Us Energy-Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich des Unternehmens. Positive Themen dominierten an zwei Tagen die Diskussion, während an einem Tag überwiegend negativ kommuniziert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen tendierten die Anleger jedoch verstärkt zu positiven Themen in Bezug auf Us Energy, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Us Energy wurde eine starke Aktivität in der Diskussion intensität gemessen, weshalb die Gesamtbewertung des Sentiments als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Us Energy liegt der RSI7 aktuell bei 48 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54,79, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Us Energy-Aktie somit auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.