US Dollar: Zu Wochenbeginn schwach!

Die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten veranlassten die Anleger, die Erwartungen an eine aggressivere Straffung der Geldpolitik durch die Fed zurückzuschrauben. Das Institute of Supply Management wird um 10 Uhr ET den PMI für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen. Es wird erwartet, dass der Index im Juli von 53 im Juni auf 52 sinken wird. Das US-Arbeitsministerium wird am Freitag die Arbeitsmarktdaten für… Hier weiterlesen