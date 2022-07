US Dollar: Wertverlust!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Der US-Dollar hat am Freitag in Europa gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen an Wert verloren, nachdem zwei der aggressivsten Politiker der US-Notenbank die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte noch in diesem Monat heruntergespielt haben. Zinserhöhung um 75 Basispunkte Der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, und der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, erklärten am Donnerstag, dass sie bei… Hier weiterlesen