US-Dollar: Niedrigerer US-Dollar aufgrund der Aussicht auf langsamere Zinserhöhungen der Fed!

Der US-Dollar hat am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen nachgegeben, da die Anleger ihre Erwartungen an aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank in der kommenden Zeit gesenkt haben. Zinserhöhung um 50 Basispunkte Die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der Sitzung der Zentralbank im September. Der Dollar-Index ist über Nacht um 0,6 Prozent gefallen und… Hier weiterlesen