US-Dollar: Hoch hinaus!

Der US-Dollar hat am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen zugelegt, nachdem aktuelle US-Inflationsdaten die Erwartungen auf eine noch aggressivere geldpolitische Straffung der US-Notenbank bei der kommenden Sitzung am 26. und 27. Juli genährt haben. Anleger gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen noch in diesem Monat um 100 Basispunkte anheben wird, um die seit 40 Jahren… Hier weiterlesen