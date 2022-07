US Dollar: Auf dem Weg zu neuen Rekorden?

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Der US-Dollar ist am Mittwoch in Europa gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen gestiegen, nachdem sich die Verbraucherinflation im Juni stärker als erwartet beschleunigt hat, was die Hoffnung auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank untermauert. Verbraucherpreisindex stärker als erwartet gestiegen Daten des Arbeitsministeriums zeigen, dass der Verbraucherpreisindex im Juni um 1,3 Prozent gestiegen ist, nachdem er im Mai um… Hier weiterlesen