US Critical Metals Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Us Critical Metals im Mittelpunkt der Diskussionen. Dabei wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Us Critical Metals, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Us Critical Metals-Aktie hat einen Wert von 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,35) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Us Critical Metals nach RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Us Critical Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -43,48 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) deutet auf eine Abweichung hin und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Us Critical Metals in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine rote Zone an und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfrequenz über Us Critical Metals führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.