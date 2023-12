US Critical Metals Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert der Us Critical Metals liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Neutral-Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weiterhin als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der Us Critical Metals auf 0,23 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,12 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -47,83 Prozent zum GD200, was als schlecht bewertet wird. In ähnlicher Weise weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,14 CAD auf, was einer Distanz von -14,29 Prozent entspricht und ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet deutet auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Us Critical Metals hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Einschätzung der Stimmung in Bezug auf die Us Critical Metals basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Meinung in sozialen Medien. Obwohl die Kommentare und Bewertungen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinstufung der Us Critical Metals basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.