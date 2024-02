US Critical Metals Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Us Critical Metals-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,08 CAD lag, was einem Unterschied von -57,89 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,19 CAD entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-33,33 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Us Critical Metals-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Intensität der Diskussionen zeigte jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass der 7-Tage-RSI bei 77,78 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Us Critical Metals-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen ergab weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Us Critical Metals-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.