US Critical Metals Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Anleger-Sentiment für Us Critical Metals war in den letzten zwei Wochen positiv. Die Diskussionen in sozialen Medien waren an sieben Tagen von positiver Stimmung geprägt, während an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf vorwiegend negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Us Critical Metals liegt bei 37,5, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,35 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung.

Die Langzeitanalyse der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für Us Critical Metals.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Us Critical Metals mit 0,13 CAD derzeit -7,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -43,48 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht in beiden Zeiträumen als schlecht eingestuft.