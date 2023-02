US Critical Metals-Aktie: Gute Ergebnisse gemeldet!

Das Unternehmen US Critical Metals hat kürzlich erfreuliche Ergebnisse aus dem Clayton Ridge Lithium Projekt gemeldet, die auf beträchtliche Lithiumvorkommen hindeuten. Das Projekt, das im Bundesstaat Iowa, USA, durchgeführt wurde, beinhaltet den Abbau von Lithium aus Tonsteinen in den Clayton Ridge Formationen, mit dem Ziel, hochwertiges Lithiumcarbonat zu produzieren, um die steigende Nachfrage nach Lithium für Elektrofahrzeuge und Batterien zu befriedigen. Die Ergebnisse stärken das technische Bild der US Critical Metals-Aktie.

Robuste Charttechnik

Die charttechnische Entwicklung der US Critical Metals-Aktie in den letzten Wochen und Monaten ist stabil. Anfang des Jahres haben die Bullen es geschafft, die Widerstandszone bei etwa 0,36 CAD zu durchbrechen. Das nächste Ziel ist das Hoch aus April 2022 bei 0,65 CAD. Die Unterstützungsmarke bei etwa 0,25 CAD ist von besonderer Bedeutung, da dort mehrfach erfolgreich zur Oberseite abgefedert wurde. Sollte diese Zone unterschritten werden, würde die langfristige Perspektive eintrüben.

Bullische Trends für die US Critical Metals-Aktie

Ein Blick auf die Trendanalyse zeigt, dass 28 von insgesamt 30 Bewertungsparametern als bullisch zu bewerten sind, was einer Quote von 93,33 % entspricht. Hier sollte der Status auf “Sehr Bullisch” gesetzt werden. Daher ist es ratsam, einen Einstieg in die US Critical Metals-Aktie zu suchen oder weiterhin in sie zu investieren. Die Bullen müssen jetzt allerdings weiterhin fokussiert bleiben und aufs Gaspedal drücken, um die Ziele zu erreichen.