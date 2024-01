US Critical Metals Aktie: Geht es jetzt los?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Us Critical Metals-Aktie ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat ebenfalls durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Us Critical Metals-Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,21 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,145 CAD um -30,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich hingegen ein positiverer Wert, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Us Critical Metals-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Us Critical Metals-Aktie.