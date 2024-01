US Critical Metals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Us Critical Metals gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Us Critical Metals-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt, dass die Us Critical Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Us Critical Metals.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten 30 Tagen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher erhält die Us Critical Metals-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für die Us Critical Metals. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,21 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,145 CAD liegt, was einer Abweichung von -30,95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt dagegen bei 0,13 CAD, was einer Abweichung von +11,54 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Us Critical Metals-Aktie.