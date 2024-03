US Copper Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Us Copper-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage (44,44) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Us Copper.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Us Copper-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,04 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,04 CAD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Us Copper in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen jedoch, dass über Us Copper in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Us Copper auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.