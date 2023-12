US Copper Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Bewertung von Us Copper in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Us Copper derzeit mit einem Wert von 50 bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 66.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare abgegeben, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Us Copper-Aktie deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine neutrale Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher für Us Copper eine neutrale Bewertung auf Basis der sentimentalen und technischen Analyse.