US Copper Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Us Copper zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 80, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft angesehen wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bezeichnet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Us Copper ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Ein weiterer Bewertungsfaktor ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität bezüglich Us Copper ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Us Copper derzeit als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage (GD200) als auch über 50 Tage (GD50) zeigen Abweichungen von -40 Prozent bzw. -25 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.