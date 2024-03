US Century Bank-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Uscb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,28 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 11,11 USD, was einer Abweichung von -1,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,48 USD ergibt eine ähnliche Bewertung von "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt lag, mit einer Abweichung von -3,22 Prozent.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine positive Bewertung, 2 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung für die Uscb-Aktie abgegeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 11,11 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,01 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 12 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch institutionelle Analysten.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare zu Uscb. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Uscb liegt bei 52,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 55,51 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

