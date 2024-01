US Century Bank Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Uscb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,83 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,19 USD liegt, was einer Abweichung von +12,56 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 11,77 USD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten die Uscb-Aktie einmal als "Gut" und zweimal als "Neutral" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 12,19 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 13,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Uscb-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin, da die Rate der Stimmungsänderung gering war. Insgesamt ergibt sich damit für Uscb in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen in den sozialen Medien sich mit den positiven Themen rund um Uscb beschäftigten, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

